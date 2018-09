Paul van Prehn grote man bij FC Horst

DVS’33 verpulvert Eemdijk

22:39 Vier dagen nadat DVS’33 door Roda JC was geëlimineerd in het KNVB Bekertoernooi (0-6) kende het in de competitie geen enkel pardon met Eemdijk. De Ermeloërs zetten een recordscore neer: 0-9.