PBSZ mist finale om landskampioenschap

PBSZ kreeg in het The Hague Beach Stadium al snel tegen een 5-0 achterstand aan. Door drie treffers van aanvoerder Melvin Velthuis kwam de Zwolse ploeg terug tot 5-3. Maar door een paar slordigheden kon de equipe van coach Folkher Langejans niet dichterbij kruipen. De marge bleef telkens twee of drie doelpunten.