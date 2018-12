PEC Zwolle-speler Zian Flemming met Jaap Stam op de foto, Eefje Boons loopt synchroon

In de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Het verschil tussen Nederlands kampioen Kjeld Nuis en zilveren medaillewinnaar Thomas Krol was zondag slechts een tiende van een seconde op de 1000 meter. So close, memoreerde Deventenaar Krol nog dezelfde avond, maar hij was wel zo sportief om zijn ploeggenoot te feliciteren met de nationale titel. En ze gaan allebei naar het WK afstanden én het EK sprint!

Een echt heel grote verrassing was het natuurlijk niet, maar het is wel ontzettend knap dat Kirsten Wild maar blijft winnen. Ook op het NK baanwielrennen in Apeldoorn was de Zwolse krachtpatser weer driemaal de beste. De drievoudig wereldkampioene deed dat wederom op de baan waar ze de regenboogtrui bemachtigde begin dit jaar. Respect!

Je hebt synchroonzwemmen en synchroonhardlopen (is dat een woord?). Nou ja, het levert in elk geval mooie plaatjes op. Vond ook Eefje Boons (rechts op de foto), de hordeloopster uit Deventer, die de foto met collega Tessa van Schagen een van de mooiste beelden van afgelopen jaar vond. Zelfde houding, zelfde kleren, zelfde snelheid, zelfde blink op het gezicht. Dat moet punten opleveren van de jury!

Wie mee wil doen om de prijzen moet pijn lijden bij het baanwielrennen. Dat beweest Roy van den Berg, de gewezen Kampenaar die in Apeldoorn is gaan wonen om dichtbij het Omnisport te kunnen zijn. Na de winst op de kilometer tijdrit op het NK moest de man met de turbodijen naar het middenterrein worden geholpen. Au, dat ziet er pijnlijk uit!

Een nieuwe carrière voor turnster Céline van Gerner? De Emmeloordse was afgelopen weekend twee dagen lang een van de presentatoren van het turn/showevenement A Touch of Gold in Ziggodome. En twee keer was het volledig uitverkocht. Het ziet er in elk geval indrukwekkend uit!

Ah, dat is leuk. PEC Zwolle-speler Zian Flemming (rechts) mocht tien jaar geleden bij Ajax met zijn grote idool Jaap Stam op de foto. En nu is de grote Stam zijn trainer bij PEC Zwolle. Hoe mooi is dat?

Atlete Marije van Hunenstijn kijkt zo aan het einde van het sportjaar nog even terug op 2018. En op dat jaar mag ze best trots zijn! Na een wat moeilijke periode zag de Apeldoornse sprintster al het harde werken en trainen beloond worden. ‘Dus houd vol als je het moeilijk hebt, want dat wordt beloond’, zegt ze, terwijl ze iedereen bedankt die in haar geloofde. Met het Oranje estafetteteam won Van Hunenstijn deze zomer zilver op het EK in Berlijn. En het plezier straalt er van af. Op naar nog een mooi sportjaar!