Pepijn Bijsterbosch over de uitputtingsslag tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps: ‘Een hele mooie ervaring’

motorsportEen race met een mannetje minder, in barre weersomstandigheden. De terugkeer van motorcoureur Pepijn Bijsterbosch in het WK Endurance leverde een tiende plaats op tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps.

Normaal gesproken rijdt Bijsterbosch op een Superbike in het Duits kampioenschap (IDM), maar bij LRP Poland heeft hij de kans gekregen om na twee jaar afwezigheid zijn rentree te maken in het WK Endurance. Het Poolse privéteam was na de eerste race op het circuit van Le Mans op zoek naar een extra rijder. Aangezien Bijsterbosch de zware BMW-motor gewend is was hij de aangewezen man.

Bijsterbosch kwam niet in een gespreid bedje terecht. Teameigenaar en rijder Barlomiej Lewandowski merkte na een crash in de kwalificatie tijdens de race dat hij vanwege een blessure aan de ribben niet verder kon. Het betekende dat de coureur uit Punthorst de 24 uur vol moest maken met teamgenoot Dominik Vincon.

In het geweld van de fabrieksteams kwamen Bijsterbosch en Vincon vanaf de vijftiende plaats naar voren, in de nachtelijke uren werd de top-10 bereikt. De regen in de ochtend, dat gebeurt nog wel eens in de Ardennen, maakte van de wedstrijd helemaal een uitputtingsslag. Vanwege een oliespoor lag de race ook nog eens twee uur stil.

In een onduidelijke situatie vanwege de safety car verspeelde het duo tijdens het laatste half uur een negende plaats, maar Bijsterbosch wilde daar niet te zwaar aan tillen. ,,Het was een hele mooie ervaring om terug te keren in het WK Endurance, maar vanwege de blessure van Bartlomiej ook een hele zware race. We kunnen tevreden zijn met de tiende plaats, waarmee we WK-punten hebben gescoord.’’

Volledig scherm Nachtwerk bij LRP Poland tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps. © Team LRP Poland / David Reygondeau