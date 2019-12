Periodetitels en derde klasse-derby's in de aanbieding

Sportagenda Apeldoorn/VeluweDe voetballers van Sparta Nijkerk hebben de eerste periodetitel voor het grijpen en in de derde klasse van het zaterdagvoetbal zijn er veel derby’s. Dat en meer in de sportagenda voor komend weekend.

Sparta Nijkerk kan zaterdag het fantastische debuutseizoen in de derde divisie al vroeg bekronen met een prijs: de eerste periodetitel. Een overwinning in de thuiswedstrijd tegen VVSB volstaat daarvoor, met een voorsprong van zeven punten op DVS’33 en nog twee duels in de eerste periode voor de boeg.

In de derde klasse op zaterdag zijn er veel derby’s. In Harderwijk ontvangt Zwart Wit’63 het Puttense Rood-Wit’58, de club waar de gedachten al twee weken voornamelijk uitgaan naar verzorger Gert Posthouwer, die nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. In Apeldoorn ontvangt AGOVV Teuge en in Eerbeek is er een primeur met de eerste derby tussen Eerbeekse Boys en Oeken in competitieverband.

In de vierde klasse F kan WWNA bij winst op Beekbergen een voorschot nemen op de eerste periodetitel, nu Twello de laatste weken veel punten morst. Maar Beekbergen is een lastiger tegenstander dan de stand op de ranglijst doet vermoeden.

Na winst in de topper tegen Piranha hebben de mannen van Triton Putten de koppositie in de eerste klasse overgenomen. In de thuiswedstrijd tegen laagvlieger De Spreng moet die normaal gesproken verstevigd kunnen worden.

De vrouwen van Dynamo pakten ondanks een griepgolf toch nog een punt in Werkendam en hopen zaterdag de opmars in de topdivisie volleybal verder voort te zetten in eigen huis tegen Huizen.

Het volledige sportprogramma:

VOETBAL

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders vermeld)

Derde divisie: DVS’33 – Jong FC Almere City, Ter Leede – VVOG, Sparta Nijkerk – VVSB (15.00).

Hoofdklasse B: SDC Putten – Staphorst, Berkum – NSC Nijkerk.

1D: CSV Apeldoorn – DFS (15.00), Go Ahead Kampen – Nunspeet (15.00).

2G: Lunteren – FC Horst.

3A: Eerbeekse Boys – Oeken (15.00).

3B: Zeewolde – Veenendaal (15.00), Zwart Wit’63 – Rood-Wit’58, AGOVV – Teuge (15.00).

3C: Hulshorst – Elburger SC, Elspeet – Swift’64.

4C: Vierhouten’82 – EFC’58 (15.00), Harfsen – Prins Bernhard.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

2J: Vogido – WSV, Columbia – Eilermark.

3B: Robur et Velocitas – AZC (14.30), Turkse Kracht – Albatross (14.30).

4F: Sportclub Deventer – TKA, Victoria Boys – Orderbos, WWNA – Beekbergen, Klarenbeek – De Gazelle, Loenermark – Twello (14.30), Groen Wit’62 – ZVV’56 (14.30).

5F: V en L – Raalte.

Vrouwen

Zaterdag, 1B: Klarenbeek – Oranje Nassau (Gr.) 2 (14.00).

Zondag, 1C: Victoria Boys – Velsen (14.00).

HANDBAL

Mannen Hoofdklasse: Unitas 2 – Achilles (za 19.15).

KORFBAL

Overgangsklasse B: ASVD – Unitas (za 16.40), DOS (W.) – De Meeuwen (18.00)

1B: KV Apeldoorn – De Parabool (za 18.30).

1D: Nova – Dindoa (za 16.30).

2C: Hellas’63 – HKC (za 13.45).

2D: DWS – Sparta Nijkerk (za 18.30).

RUGBY

2e klasse Noord: RFC The Rams – Dukes 3 (zo 14.30).

VOLLEYBAL

Mannen

Eredivisie: Dynamo – Zaanstad (za 20.00).

Tweede divisie: Heyendaal – VVH (za 16.00).



Vrouwen

Eredivisie: Eurosped – Alterno (za 20.00).

Topdivisie: Dynamo - Huizen (za 16.30).

WATERPOLO

Mannen

Derde divisie C: ZPC De Hof – Nunspeet (za 19.40), IJsselmeeuwen – Aquapoldro (za 20.45).

Oost, eerste klasse A: Triton Putten – De Spreng (vr 21.00), Proteus – ZEW (za 21.00), Woelwaters – Losser (za 19.15).

ZAALVOETBAL