Periodetitels op het spel, als er tenminste gespeeld kan worden

Sportagenda Apeldoorn/VeluweEerst maar even een diclaimer. Alles wat hieronder staat kan zomaar ineens weer anders zijn, want corona-afgelastingen zijn dezer weken aan de orde van de dag. Als alles zo'n beetje door kan gaan, kan het zomaar een heel mooi sportweekend worden, de lege tribunes even buiten beschouwing gelaten dan.

In de derde divisie is de ontknoping in de eerste periode nabij. Ook hier geldt echter dat de situatie wat onoverzichtelijk is door achterstallige wedstrijden. DVS'33 kan op bezoek bij Stedoco goede zaken doen, als de ploeg van Peter Wesselink erin slaagt te winnen. de vorm is er, DVS'33 verloor al vijf wedstrijden op rij niet meer.

Op zoek naar een goed resultaat

Ook Sparta Nijkerk heeft nog een kansje, maar die ploeg zal na drie nederlagen op rij vooral graag weer eens een goed resultaat neer willen zetten. En dat wordt tegen nummer 5 Excelsior'31 nog lastig zat. VVOG heeft weer heel andere problemen en zit de laatste weken in de hoek waar de klappen vallen. Sportlust'46 is zaterdag echter weer een tegenstander van formaat.

In de eerste klasse van het zaterdagvoetbal staat ook de eerste periodetitel op het spel. In Doetinchem gaan DZC'68 en CSV Apeldoorn onderling uitmaken wie deze eerste prijs pakt. Bij winst is CSV Apeldoorn zeker, bij een gelijkspel kunnen de roodgelen het afmaken door de inhaalwedstrijd tegen SVI (op 23 november) te winnen.

Volleybaltopper in Harderwijk

Bij de overige sporten zijn er al de nodige afgelastingen. Unitas, dat het zaalseizoen in het korfbal zou openen, komt nog niet in actie. Dat geldt ook voor de vrouwen van Dynamo, dat niet binnen de lijnen komt tegen Eurosped. Wel komt - vooralsnog - VVH in actie. In de eerste divisie A mag de Harderwijkse nummer 2 proberen koploper SSS 2 punten afhandig te maken.

Het volledige sportprogramma:

Voetbal

Mannen:

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders aangegeven)

Derde Divisie: VVOG – Sportlust’46, Stedoco – DVS’33, Sparta Nijkerk – Excelsior’31 (15.00).

Hoofdklasse B: Volendam – SDC Putten, Eemdijk – NSC Nijkerk.

1e klasse D: Go Ahead Kampen – Hierden (15.00), DZC’68 – CSV Apeldoorn (15.00), DTS Ede - Nunspeet (15.00).

2e klasse G: FC Horst - VRC.

3e klasse A: Eerbeekse Boys – Teuge (15.00).

3e klasse B: Advendo’57 – Zwart Wit’63, Rood-Wit’58 – Otterlo, Zeewolde – Stroe (15.00), AGOVV - VVOP (15.00).

3e klasse C: DSV’61 – Hulshorst, Elspeet – Oene.

4e klasse C: EFC’58 – De Veluwse Boys, EZC’84 – Vierhouten’82.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders aangegeven)

1e klasse E: Columbia – SC Bemmel.

2e klasse I: WSV – DCS.

3D: Albatross – Warnsveldse Boys, Robur et Velocitas – KCVO, WWNA - Activia.

4F: Klarenbeek – Loenermark, De Hoven – ZVV ‘56, Apeldoornse Boys – IJsselstreek, De Gazelle – Orderbos, TKA – Victoria Boys, Groen Wit ‘62 – Beekbergen.

5F: Epse – V en L.

Vrouwen

1e klasse B: Oranje Nassau 2 – Klarenbeek (za 12.30).

1e klasse C: Victoria Boys - SEP (zo 14.00).

Handbal

Mannen:

2e Divisie: Achilles – Habo’95 (za 20.35)

Hockey

Mannen:

1e klasse B: AMHC - Amersfoort (zo 14.45).

2e klasse D: Athena – Mezen (zo 14.45).

Vrouwen:

2e klasse D: AMHC – Bemmel (zo. 12.45), Ares – Uden (zo. 12.45).

Korfbal

Hoofdklasse B: Unitas – Tempo AFGELAST

Rugby

2e klasse Noord: RFC Rams – The Pink Panthers (zo 14.30)

Tafeltennis

3e divisie D: SVE 2 – De Brug (za 16.00).

Volleybal

Mannen:

Eredivisie: Taurus – Dynamo (za 20.00).

1e Divisie A: VVH – SSS 2 (za 15.00).

Vrouwen:

Eredivisie: Eurosped – Dynamo AFGELAST

Topdivisie: Alterno – Rivo Rijssen (za 20.00)

Waterpolo

Mannen:

3e divisie B: NDD – Nunspeet (za 20.10).

3e divisie D: DJK-ZAR – Triton Putten (za 19.00).

Zaalvoetbal

Eredivisie: Tigers Roermond – AGOVV (zo 18.30).