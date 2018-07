Peter Lenderink uit Ommen beëindigt onmiddellijk wielerloopbaan

De eerste twee jaren bij de beloften waren nog goed, maar daarna is het bergafwaarts gegaan. ,,Het is heel bijzonder om nu afscheid te nemen met een succesvol optreden van de ploeg en toch ook nog een prima dag van mezelf. Ik had er vooraf niet te veel over nagedacht, maar na de finish kwamen opeens de tranen. Ik voelde zelf al wel dat de operatie niet had gebracht wat ik gehoopt had, maar de dokter heeft het nu ook uitgesproken. Dat was voor mij het moment om de knoop door te hakken en te stoppen met wielrennen."