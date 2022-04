Pickwick op ‘oude moestuin’ van Eemland 2 ten onder

hockey zwolle Hockey­sters Zwolle moeten na voorspelba­re nederlagen nu resultaten gaan boeken

Voor de vrouwen van HC Zwolle is het in het restant van de competitie vooral een kwestie van overleven. Dat de punten zijn uitgebleven in de duels tegen koploper Push en Breda was te voorzien. Op Het Hoge Laar blijkt ook Voordaan, de nummer drie van de overgangsklasse, te sterk (1-3).

27 maart