Pickwick Players boeken prima resultaat op weg naar ‘Super Sunday’

handbal Kwiek faalt en moet genoegen nemen met zevende plek: ‘Tweede helft was verschrik­ke­lijk’

Kwiek is de reguliere competitie geëindigd op de plek waar het precies niet wilde staan. Na een 32-32 gelijkspel tegen Volendam gaat de ploeg als nummer zeven de nacompetitie in en is daarmee bij voorbaat al kansloos voor succes.