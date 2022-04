Pickwick Players houdt top vier in zicht met slachtpartij tegen The Bassets 2

,,Eigenlijk is het niet echt spannend geweest. Ze wisten gewoonweg niet hoe zij ons moesten verdedigen. We hadden een nieuw aanvalsplan, waarbij we heel breed uit over het veld stonden. Dan hoefden onze voorwaartsen, de fysieke jongens, minder te lopen. Dat pakte uitstekend uit”, zag aanvoerder Mike Klunder.

De nul houden was dan ook heilig volgens Klunder. ,,Dat hebben we ook in de rust gezegd, dat zij geen enkele try mochten maken. Zelf wilden we de score verdubbelen. Dat hebben we netjes gedaan.”