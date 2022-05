Pickwick Players sluit af als vierde in kampioenspoule

Ondanks dat al snel bleek dat kampioen The Dukes onaantastbaar was, deed het bereiken van de play-offs volgens aanvoerder Mike Klunder iets positiefs met de groep. In het gros van de wedstrijden in de kampioenspoule weerde het zich vervolgens kranig. ,,Door de resultaten keerde het plezier terug in de groep, waardoor we meer naar elkaar zijn toegegroeid en iedereen een stapje harder deed. Helaas misten we in de laatste wedstrijd zoveel spelers, dat we totaal werden overklast.”