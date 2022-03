Pieken tegen Team22 lukt Regio Zwolle Volleybal niet

Wanneer het Regio Zwolle niet lukt om het gewenste niveau te halen, gebruikt Eric Meijer alle trucjes uit het coachhandboek om zijn team vooruit te helpen. Tekenen op het bord, praten, motiveren of boos worden: het heeft geen zin tegen de fullprofs van Papendal. Team22 is een verzameling van de beste jonge volleybalsters van Nederland, met daarin ook de Deventer speelsters Nicole van de Vosse en Fleur Savelkoel. Een team ook met enkele routiniers, die worden klaargestoomd voor het WK volleybal in eigen land later dit jaar. Team22 traint 25 uur in de week en is niet voor niets dit seizoen uitgegroeid tot topploeg en staat onder leiding van bondscoach Avital Selinger.