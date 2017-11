Pol zevende in WAGC-finale

Pol, die zich als derde plaatste voor de finale, ging onderuit tijdens haar finale-oefening en kwam niet verder dan 16,420 punten in de klasse 17-21 jaar. Het goud ging naar de Duitse Aileen Roesler (53,390). “Ik was vlak voor mijn oefening al afgeleid doordat een Japanner bij de mannen naast de trampoline viel. Ik dacht toen: beter dan mijn best kan ik nu niet meer doen,” zei Pol achteraf.

Ondanks haar misser in de finale kijkt Pol tevreden terug op haar WAGC-optreden. “Ik had geen extra spanning doordat ik me als derde had geplaatst, maar wel heel veel zin om de finale te springen. De finaleplaats neemt niemand me meer af. Ik heb toch weer laten zien op wat voor niveau ik zit.”