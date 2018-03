Polstokhoogspringen in centrum Apeldoorn, Zaandam en Alphen aan de Rijn: topsport en entertainment in één

Meerkamper Eelco Sintnicolaas heeft samen met Nederlandse kampioenen polstokhoogspringen Femke Pluim en Menno Vloon een eigen polstokhoogspringcompetitie in het leven geroepen. Niet op de atletiekbanen, maar in de steden tussen de terrassen. Een serie van drie wedstrijden in Apeldoorn, Alphen aan de Rijn en Zaandam, die deze zomer wordt gehouden.

De 'Urban Pole Vault Series' komt voort uit de Pole Vault Meeting die Sintnicolaas de afgelopen twee jaar al hield in Apeldoorn. Daar werd door Nederlandse toppers gesprongen op het Raadhuisplein in Apeldoorn, tussen de terrassen. Dat was om de atletieksport, met name het polstokhoogspringen, nog beter onder de aandacht van het publiek te brengen. Nu is het meer dan een demonstratie-evenement geworden, maar een heuse wedstrijd.

Internationale toppers

,,In alle steden kunnen atleten punten verdienen die we optellen in een klassement'', vertelt Vloon in een persbericht. ,,We starten groots in Apeldoorn om vervolgens in Alphen aan de Rijn neer te strijken. In Zaandam houden we op het water een spectaculaire slotwedstrijd. Naast onszelf zullen er meerdere internationale atleten meedoen. We willen in de toekomst uitgroeien naar een serie waar internationale toppers present zijn, fans verrast worden en topsport bedreven wordt.''

Verrassen