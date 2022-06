Primeur voor Houtzager met zesde plek in GP Sankt Gallen; Hierdense Morssinkhof wint GP Young Riders De Wolden

Marc Houtzager beleefde zaterdagavond met een zesde plek in de Grote Prijs van Sankt Gallen (zwi.) een primeur met zijn zeer talentvolle Holy Moley. Het was sowieso voor het eerst dat de combinatie een vijfsterren GP reed, maar reed daarbij ook direct twee foutloze omlopen. De zesde stek leverde de Rouvener 8250 euro op.

Qua snelheid in de barrage valt er echter nog een hoop te winnen, maar Houtzager leek zich in het verkorte parcours in te houden en vooral foutloos te willen rijden. Het verschil met de Zwitserse winnaar Fuchs (Conner Jei) was dik vijf seconden.

De door amazone Nathalie van der Mei opgeleide Holy Moley heeft Houtzager nu ruim een jaar onder het zadel. Na de achtste plek op het NK eerder dit jaar werd duidelijk dat de pas tienjarige ruin geschikt was voor het allerhoogste niveau. In een kleine landenwedstrijd in Mannheim (dui.) onlangs maakte de combinatie zijn Oranje-debuut.

De mogelijke opvolger voor zijn huidige twee toppaarden Calimero en Dante, met laatstgenoemde reed hij vorig jaar de Spelen van Tokio, lijkt Houtzager dus al op stal te hebben staan.

landenwedstrijd

In de jacht op een WK-ticket wacht Houtzager maandag een belangrijke test. Dan verschijnt Houtzager met de 14-jarige Dante in de ring voor de landenwedstrijd. Bij de landenwedstrijd in Rome (3e) vorige week toonde de combinatie dat de vorm stijgende is. In de eerste ronde in de Italiaanse hoofdstad noteerde het één springfout, in gevolgd door een foutloos resultaat in de tweede omloop.

Morssinkhof wint GP Young Riders

Skye Morssinkhof (19) sloot het internationale jeugdtoernooi bij CH de Wolden in Veeningen zondagmiddag af met een zege in de GP voor Young Riders. De Hierdense amazone was met haar topmerrie G-Vingino-Blue verreweg de snelste in de negenkoppige barrage. De amazone ontving voor de twee foutloze omlopen die ze afwerkte 1320 euro aan prijzengeld. Op vrijdag eindigde Morssinkhof met het Nederlands Young-Riders team als tweede in de landenwedstrijd, waarin ze eveneens met ‘Blue’ één van de twee omlopen volledig foutloos bleef. De combinatie draait zelfs al mee bij de senioren, en won al een tweesterren GP.