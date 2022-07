Prinsen verslaat klassementsleider Hoogendoorn in Epe

Prinsen ontsnapte al na drie rondjes met Hoogendoorn en Ter Weeme en had ook Zwollenaar Heini Koornberg en Kevin van der Horst mee. ,,Ik had een beetje geluk met mijn startpositie, ik mocht vooraan starten. Ik ging meteen in de aanval en kreeg een paar goede vluchters mee. Het peloton twijfelde en we waren weg. Het was een mooi rondje met veel bochten, zo’n technisch parcours, is voor het peloton moeilijk op te lossen.”