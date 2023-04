Promovendus KVZ sluit ijzersterk seizoen in de eerste klasse af met zege en de tweede plaats

basketbal Voor Landstede Hammers zijn de Belgische duels een lijdensweg: ‘We moeten met de neus door de drek’

Ook de derde wedstrijd van Landstede Hammers in de Elite Gold is een ware martelgang. Kangoeroes Mechelen kraakt de grens van 100 punten: 101-62. ,,We moeten weer wat opbouwen, maar dat kan best nog even duren.’’