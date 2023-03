Punt glipt BZC in slotseconden door de vingers dankzij lekke verdediging

Eerstedivisionist BZC was zaterdagavond heel dicht bij een punt tegen subtopper Haerlem, maar het punt glipte de Borculose middenmoter in de absolute slotfase alsnog door de vingers (16-17). De liefst zeventien tegentreffers zeiden alles over de verdediging van de thuisploeg.

Het was voor het eerst sinds een maand dat BZC in wedstrijdverband het water van ‘t Timpke in dook, want de competitie lag een maand stil. De formatie van trainer Youri Roolvink begon prima aan de wedstrijd, waarin beide ploegen vier periodes lang amper iets voor elkaar onder deden. BZC had zelfs zowel in de eerste als in de tweede periode een gaatje van twee punten, maar Haerlem kwam beide keren langszij.

Uiteindelijk gaf een strafworp in de absolute slotseconden de doorslag, maar de liefst zeventien tegengoals zeiden alles over de verdediging. Voor waterpolobegrippen waren dat er veel te veel. ,,De ballen vlogen er te eenvoudig in, dus onze verdediging was niet goed genoeg. Dit is wel een pijnlijke nederlaag, want deze was echt onnodig”, aldus Roolvink.

Wie staat er komend seizoen op de kant?

Wie er komend seizoen op de kant staat is ondertussen de vraag. Roolvink gaf eind december al aan het liefst al komend seizoen terug te willen keren als speler. Opmerkelijk, aangezien de oud-eredivisiespeler deze zomer aangaf rustig aan te willen doen in verband met zijn herstel van zijn hartaanval van jaren geleden.

Roolvink deed dit seizoen al een aantal keren mee bij BZC, vanwege een volle ziekenboeg. Maar hij gaf aan dat het opletten zal blijven, ook in het geval de club erin slaagt een nieuwe trainer te vinden. ,,Het idee is dat ik terugkeer als speler, maar ik zal heel goed op mijn gezondheid moeten letten. Dus ik weet ook niet of ik alles zal kunnen spelen. Mocht de club niemand kunnen vinden, dan is het ook nog een optie dat ik speler/trainer word.”