Puntaftrek korfballers Apeldoorn en Viko; gestaakt duel wordt overgespeeld

paardensport Lelystede­ling Hessel Hoekstra grijpt twee weken na eerste GP-zege net naast nieuwe hoofdprijs; eerste internatio­na­le overwin­ning Hasseltse Nekeman

Tot voor twee weken geleden had springruiter Hessel Hoekstra nog nooit een flinke internationale Grote Prijs gewonnen. In de barrage van de driesterren GP bij het CSI Twente ging hij na de zege in de driesterren GP van Eindhoven op voor zijn tweede zege in twee weken tijd. Een fout in de barrage kostte hem en zijn supertalent Icoon een nieuwe zege.

14 juni