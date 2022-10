Pupillenuitslag, opmerkelijke rode kaart en simpele zeges: de kop is eraf voor handballend Salland

handbal Deventer/ZutphenHet nieuwe handbalseizoen is nu volledig van start. Afgelopen weekeinde speelden ook de ploegen in de tweede divisie en hoofdklasse hun eerste duels. Overwetering liet met 11-12 een opmerkelijke pupillenuitslag noteren, Lettele kreeg een bijzondere rode kaart te verwerken en Wijhe’92, Dalfsen, Broekland en Heeten walsten over hun tegenstanders heen.

Wijhe’92 zette in de tweede divisie A opponent Olympia Hengelo met speels gemak opzij. Het werd in eigen huis 33-25. Volgens coach Maurice Feringa had dat verschil zelfs groter moeten zijn. „Je weet dat je de betere ploeg bent, maar dan moet je het nog wel laten zien. We kwamen snel met 8-3 voor en daarna kwam de klad er flink in. We speelden wisselvallig, al pakten we het de tweede helft wel goed op. En wat mooi om te zien was, is dat onze cirkelspeelsters vaak gevonden werden. Vorig jaar fungeerden zij vooral als sper, nu maakten ze ook zelf de ballen af.”

Slimmere tegenstander

Promovendus LHC zat in de hoofdklasse A dicht tegen een overwinning aan, maar toch was het Stevo dat uiteindelijk won: 25-24. „Dat is net het verschil tussen de eerste klasse en de hoofdklasse,” concludeerde trainster Linda IJsseldijk. „Deze ploegen zijn net wat slimmer dan wij. Maar ik heb veel vechtlust gezien en ga vol vertrouwen de rest van het seizoen in.” In de slotfase miste LHC een belangrijke break-out. „Dat was bij 24-24. Stevo scoorde vervolgens zelf wel. Het had dus ook maar zo andersom kunnen zijn.”

Na een aftastend begin boekte Dalfsen uiteindelijk een simpele zege op HVE 2000: 22-31. „De laatste drie jaar hebben we elke eerste wedstrijd van het seizoen verloren, dus dit was een opluchting,” zei trainster Ellen Klumper. „De eerste zeven minuten speelden we gespannen en misten we honderdprocentkansen, maar nadat we gelijk kwamen, gingen we eroverheen. We zijn geen moment in de problemen geweest. Dit is een lekker begin.”

Zwolle opende thuis tegen VAKO en verloor met 26-30 van de nieuwkomer in de hoofklasse A. Bij rust (14-13) had coach André Biemans die nederlaag niet zien aankomen. „Ik dacht dat we het op de rails hadden en we ze zouden pakken. Maar verrassend genoeg hadden we in de tweede helft geen grip meer op hun rechteropbouwer. Zij zorgde voor veel scores of kreeg penalty’s mee. Ook veroorzaakte ze veel tijdstraffen aan onze kant. Ook hadden we twee fases van een minuut of zes, zeven waarin we weinig scoorden. Die nekten ons.”

Gebrek aan scorend vermogen

SDOL ging in eigen huis met 15-21 onderuit tegen Cirkeltijgers uit Groningen. Coach Helma Meijerman: „We missen scorend vermogen op het moment en moeten roeien met de riemen die we hebben. We gaan dit seizoen geen hoge ogen gooien, maar het plezier erin houden staat voorop.” Cirkeltijgers was overtuigender in de afronding, had Meijerman gezien. „Zij waren veel krachtiger in het scoren. Wij kwamen niet door hun dekking heen. Ook konden we elkaar niet goed vinden. We zagen de ander wel, maar de ballen kwamen niet over.”

Ook Overwetering had in de hoofdklasse B zeer veel moeite met scoren tegen Bentelo 2. Slechts twaalf keer werd het net gevonden, maar dat was alsnog voldoende voor de zege. Na zestig minuten handballen stond er een pupillenuitslag van 11-12 op het scorebord. „Een schandalige uitslag eigenlijk,” kon coach Aldo Nijboer er wel om lachen. „Maar dat krijg je als je ineens met heel veel hars moet spelen. We hebben heel goed verdedigd, maar aanvallend, tja … We onderschepten de bal en stuiterden dan richting de andere kant. Hoe dichter we bij het doel kwamen, hoe minder de bal omhoog kwam. Een fatsoenlijk schot kwam er dan helemaal niet meer uit. Het was niet genieten, maar we hebben wel twee punten.”

Nieuw Heeten begon het nieuwe seizoen wel met een zege. In eigen huis werd Avanti Wilskracht met 21-14 verslagen.

Bal in het gezicht

Lettele, dat vorig jaar nog in de tweede divisie speelde, moest zijn meerdere erkennen in WHC. Met 22-24 verloor de formatie van Gert Wessels het openingsduel. Wessels: „We hebben een fantastische pot gespeeld tegen een heel sterke tegenstander. In de voorbereiding gingen we tegen deze ploeg nog dik onderuit. We hebben flink op ze getraind en onze dekking stond als een huis.” Een kwartier voor tijd moest Bianca Klein Koerkamp het veld verlaten met een rode kaart. „Bij een passeeractie werd zij aan haar arm getrokken en had ze de bal niet meer onder controle. Ze raakte de keeper in het gezicht, wat haar rood opleverde. Tegelijkertijd kregen wij wel een penalty mee. Een bijzondere situatie.”

Al begon Broekland volgens trainer Raymond Dik iets te laat aan de wedstrijd, de ploeg vertrok wel met een ruime overwinning op zak uit Twente. Tegen RSC werd het 20-32. Diks: „We gingen de rust in met een stand van 15-19 in ons voordeel. Het plan was om de tweede helft die voorsprong stapje voor stapje uit te breiden, maar dat ging heel snel. We hadden de dekking iets aangepast, waardoor zij nog maar vijf keer scoorden.” Keepster Charlotte Tielbeke speelde een sterke pot. „Zij hield er ballen uit die je eigenlijk al geteld had. Zij was erg goed.”

Heeten had een makkelijke middag tegen Combinatie’64. In Losser walste de ploeg van trainer Harry Stoeten over de thuisploeg heen: 17-36. „Zij hadden een goed duo met een opbouwer en cirkelspeler. Daardoor moesten we even wat omzetten in de dekking, maar daarna liep het heel goed”, aldus Stoeten. „Wij hadden een goede omschakeling en scoorden makkelijk vanuit de opbouw. Zij stapten nauwelijks op ons uit, dus wij konden simpel afronden vanaf afstand. Met de opbouwrij die wij hebben staan, ging dat heel mooi.”

Handbal dames

Tweede divisie A

Wijhe’92 – Olympia Hengelo: 33-25 (13-9).

Hoofdklasse A

Stevo – LHC: 25-24 (13-11).

Doelpunten LHC: Jolin van den Berg 10, Esmee Kamphuis 3, Paula Kogelman 3, Jill Meijerman 2, Lynn Veltmaat 2, Noor Wessels 2, Kim IJsseldijk 1, Jill Neppelenbroek 1.

SDOL – Cirkeltijgers: 15-21 (8-12).

Doelpunten SDOL: Anne Alferink 5, Nicole Bons 2, Esmee Nijland 2, Helen van den Berg 1, Isa ten Broeke 1, Roos Kortstee 1, Nine Kruiper 1, Sharon Spoolder 1, Joy van der Vegt 1.

HVE 2000 – Dalfsen: 22-31 (9-15).

Doelpunten Dalfsen: Femke Beumer 7, Lissa van Dam 7, Merle Marsman 5, Louise de Roode 4, Daniëlle Wendt 3, Merith Ganzeboer 2, Evi Rienstra 2, Noor Mosterman 1.

Zwolle – VAKO: 26-30 (14-13).

Hoofdklasse B

Bentelo 2 – Overwetering: 11-12 (7-7).

Doelpunten Overwetering: Shana Nijboer 6, Moniek Bos 3, Iris ten Broeke 1, Romée Groot Koerkamp 1, Emy Oosterlaar 1.

Nieuw Heeten – Avanti Wilskracht: 21-14.

Lettele – WHC: 22-24 (10-13).

Doelpunten Lettele: Marjolein Westerbeek 8, Lenneke Groot Koerkamp 3, Bianca Klein Koerkamp 3, Eline te Boekhorst 2, Kim Oosterhuis 2, Anouk Schiphorst 2, Amilia Aarnink 1, Inge Klein Koerkamp 1.

RSC – Broekland: 20-32 (15-19).

Doelpunten Broekland: Yara Tuïnk 10, Rowy Tuïnk 6, Lauri Kortenhorst 4, Carlien Tibben 4, Merel Hekman 2, Maud Wessels 2, Isabelle te Wierik 2, Lynet Beltman 1, Lieke Nijhof 1.

Combinatie’64 – Heeten: 17-36 (11-18).

Doelpunten Heeten: Dewi Tepperik 9, Emma Schoorlemmer 5, Lisa Nijland 4, Kelly Wichers Schreur 4, Amèl Blom 3, Lisa Maatman 3, Sanne Meijerink 2, Kayra Rodijk 2, Maureen Schiphorst 2, Linet Slinkman 2.