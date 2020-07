Raalter wielrenner Schulten ziet ploeg Reggeborgh stoppen

Trampoline­spring­ster Romee Pol uit Putten stopt: ‘Tijd om een nieuwe weg in te slaan’

1 juli Trampolinespringster Romee Pol van GV Sparta Ermelo heeft besloten om te stoppen. De inwoonster van Putten werd in 2018 Nederlands kampioene bij de senioren en behaalde in datzelfde jaar twee zevende plaatsen (individueel en synchroon) bij de Europese kampioenschappen in Baku.