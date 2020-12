Rallyfreak Jasper Riezebos vindt deelname aan Dakar onverantwoord: ‘Stel dat daar iemand van ons positief test?’

Rio (13) uit Harderwijk wil motorcou­reur Valentino Rossi achterna, maar komt één ding tekort: ‘Het is nu of nooit’

3 november Rio Olofsen uit Harderwijk is met zijn 13 jaar een opvallende verschijning in de wereld van het motorracen. Hem wordt door kenners een grote toekomst voorspeld in de sport. Maar hoe vind je de weg in een wereld waar geld belangrijker is dan talent?