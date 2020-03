Recordpoging Theo Bos in de ijskast

Op het WK in Berlijn sprak de voormalig wereldkampioen op de sprint uit Hierden met ambitie over dit plan. Hij zou daarin meeliften met een Brits baanteam, dat enkele duurrecords wilde aanvallen op deze nieuwe piste.

Een week rust na WK

Het huidige record van 56,303 werd ook op hoogte gereden, door François Pervis. En dat zal nog wel even blijven staan. Bos: ,,Na het WK zou ik een week rust nemen en het plan was vervolgens naar Bolivia te gaan. Maar het coronavirus rukte toen al in Europa op. We hebben geluk gehad dat dit WK in Berlijn nog kon doorgaan, maar sindsdien werd de situatie elke dag extremer. Mijn hoop dat ik naar Bolivia kon, verdampte dan ook langzaam. Nu is het definitief niet meer mogelijk.”