Reflex boekt bij concurrent EVV eerste uitoverwinning van het seizoen: ‘Was een echt degradatieduel’

Programma Deventer/Zutphen Een bescheiden sportpro­gram­ma, maar wel met twee heerlijke derby’s

Opnieuw is het programma voor de regionale sporters beperkt. In het amateurvoetbal wordt er dit weekend wederom een inhaalprogramma afgewerkt en vanwege de voorjaarsvakantie staan er in de meeste zaalsporten geen wedstrijden ingepland. Dat betekent echter niet dat er dit weekend niets te beleven valt.