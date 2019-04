Regen is spelbreker in Oldebroek: na zes rondjes is de marathon klaar

EREDIVISIE Viertal verlengt verblijf bij Regio Zwolle Volleybal

26 april Regio Zwolle Volleybal kan ook in het seizoen 2019-2020 beschikken over de speelsters Siska Hoekstra, Lotte Groninger, Annelien Alons en Julia Joosten. Het viertal heeft in overleg met technisch manager Hester Wermink en coach Wilfried Groothuis overeenstemming bereikt voor een nieuw seizoen eredivisievolleybal in Zwolse dienst.