Regio'72 blijft ongeslagen in de zaal

Makkelijk avondje voor Kwiek

22:23 Het verschil op de ranglijst was slechts een puntje, maar daar was op het veld niets van te merken. De handbalsters van Kwiek hadden in eigen huis weinig te duchten van Bevo. De Raalter selectie overklaste met 35-18 de Limburgse opponent en hoefde daarvoor zelf niet eens tot het uiterste te gaan.