Regio Zwolle kan na nederlaag bij Sliedrecht Sport anderhalve week toewerken naar de play-offs

Vrij en onbevangen kan Regio Zwolle naar Sliedrecht afreizen, in de wetenschap dat de derde plaats in de play-offs een zekerheidje is. De speelsters van Meijer laten bij vlagen ook best aardig spel zien, maar nooit wordt Sliedrecht echt in verlegenheid gebracht. Zo lukt het Zwolle niet om qua punten gelijke tred te houden. ,,We blijven er steeds achter hangen. Daardoor lukte het ons niet om via een serviceserie een ruime voorsprong te nemen, waardoor zij wat anders moeten doen. Ze konden nu lekker hun eigen spel spelen.”