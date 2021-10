Regio Zwolle moet bij Apollo 8 teveel improviseren na het verlies van twee spelverdeelsters

Het is alsof coach Eric Meijer en zijn staf al zo’n voorgevoel hebben. Midweeks is Daantje Vennink tegen Set Up'65 al uitgevallen met een enkelblessure. Ditmaal is het dus Konijnenberg die al snel de wedstrijd moet staken. ,,Ze is foto’s maken in het ziekenhuis. Waarschijnlijk is het iets boven haar enkel, maar we hebben nog geen idee”, zegt Meijer. ,,Het betekent wel dat je zonder je eigen spelverdeler verder moet spelen.” Silke Bos van dames 2 is na haar eigen wedstrijd in Sneek richting Borne gekomen en mag erin komen.