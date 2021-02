Regio Zwolle Volleybal heeft haar lot in eigen hand

In Sint Anthonis had Regio Zwolle de zaakjes goed voor elkaar. Alleen aan het begin van de eerste set keek de ploeg even tegen een achterstand aan, daarna had het de touwtjes stevig in handen. ,,We willen iedere week beter spelen en vooral netter. Dat lukt steeds beter”, analyseerde Meijer. ,,We hadden het goed op orde in deze beladen wedstrijd. We draaien bovenin mee, dat zorgt voor druk dat je moet winnen.”