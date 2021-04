Regio Zwolle Volleybal houdt kern van het team intact, tien speelsters blijven

Zwolse ploeglei­der op zijn plek tussen Valverde, Froome, Roglic en Pogacar

15:58 Ruim vier maanden werkt Wilbert Broekhuizen (40) nu als coach bij wielerploeg Team DSM. Hij is een van de ploegleiders. En dat in de World Tour, te midden van de beste renners ter wereld. Een monoloog over de eerste indrukken van de Zwollenaar, die de Amstel Gold Race zondag mist en van wie de eerstvolgende grote klus is: toeren tussen de toppers in de Ronde van Romandië.