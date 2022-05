Regio Zwolle Volleybal laat zich afbluffen door Sneek in eerste wedstrijd om derde plaats

Na de verloren halve finale van vorige week tegen Apollo 8 is het de vraag hoe de Zwolse formatie zich zou oprichten in Friesland. Het begin is ronduit onthutsend, in een vloek en een zucht pakt Sneek de eerste set (25-15). ,,We voerden onze taken niet uit”, is coach Eric Meijer kritisch. ,,Het was heel zwak van ons, terwijl Sneek gelijk superscherp begon.”

Ook in de tweede en derde set is Sneek de betere ploeg, al vindt Meijer dat zijn team in die sets prima voor de dag komt. ,,We hebben degelijk gespeeld, maar we hadden te weinig servicedruk. Je moet Sneek onder druk zetten, ze aan het twijfelen brengen. Anders hebben ze een goede ploeg, die misschien nog wel beter is dan Apollo. Ze scoorden zo makkelijk…”

Voor Regio Zwolle Volleybal is er komende zaterdag in eigen huis dezelfde opdracht als tegen Apollo 8: met 3-0 of 3-1 winnen om een golden set af te dwingen. Meijer: ,,We gaan kijken of we tactisch nog wat kunnen aanpassen.”

Vrouwen, eredivisie, om derde plaats: VC Sneek – Djopzz/Regio Zwolle Volleybal 3-0 (25-15, 25-17, 25-22). Return: zaterdag 14 mei.