Regio Zwolle Volleybal legt coach Meijer voor twee jaar vast

Meijer is geen onbekende in de eredivisie en in de regio, in het seizoen 2018/2019 was hij coach van Alterno in Apeldoorn. Het bestuur van Regio Zwolle Volleybal ziet Meijer als de geschikte man om de talenten van de club verder te ontwikkelen. ,,We willen werken aan het verder versterken van de talentontwikkeling aangaande Regio Zwolle Volleybal en het CSE en tevens de verbinding met VC Zwolle en de breedtesport in de Regio Zwolle’’, zegt bestuurslid Els Evenboer.