Regio Zwolle Volleybal tegen talenten van Team22, dat is meer reistijd dan speeltijd

Na de tweede set knalt Mariah Carey met All I want for Christmas door de Van der Knaaphal in Ede. ,,Een traditie”, roept de speaker. Met een beetje fantasie zou je het spel van Regio Zwolle Volleybal er ook wel op kunnen projecteren. De formatie van Meijer doet wel haar best, maar het is niet voldoende tegen een topploeg als Team22. Dat werd afgelopen zondag duidelijk in Zwolle (0-3 nederlaag) en wordt in Ede andermaal bevestigd. Meijer: ,,Zondag hadden we nog weleens een serviceserie die ons wat terug bracht, dat konden we dit keer niet brengen. We hadden het organisatorisch wel beter staan, maar zij waren echt heel goed. Bij ons moet dan alles kloppen en dat was niet het geval.”