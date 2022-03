Regio Zwolle Volleybal wil met eigen identiteit en stroom talent verder uitgroeien tot een topclub

Wassink opent endurosei­zoen met 6e plek in Holten; echter op immense achter­stand van winnaar Dolfing

De Larense meervoudig Nederlands kampioen Mark Wassink startte het ONK enduro in Holten met een zesde plek. Door de immense achterstand van de motorcrosser op winnaar Lucas Dolfing is het de vraag in hoeverre hij dit seizoen mee kan doen voor de ONK-titel in de gecombineerde E2/3 klasse.

