Regio Zwolle Volleybal wil wat tastbaars overhouden aan dit seizoen, en dan helpt een zege tegen Apollo 8 wel mee

Als Iris Reinders de beslissende bal op het parket heeft geslagen rennen de speelsters van Regio Zwolle juichend naar elkaar toe. De overwinning tegen Apollo 8 is een zege die aanspreekt. Beide ploegen azen in de schaduw van de grote twee teams - Team22 en Sliedrecht Sport - op de derde plaats in de competitie. En dan zijn de onderlinge wedstrijden altijd aangenaam om te winnen. ,,De flow is helemaal terug’’, zegt spelverdeelster Daantje Vennik. ,,Als alles klopt haal je daar zoveel energie uit. Dit is een heerlijke overwinning.’’