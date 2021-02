Regio Zwolle Volleybal zit nog zeker een dag in spanning

Het is genieten zonder explosie. Regio Zwolle Volleybal heeft haar werk gedaan maar weet zaterdag rond de klok van half zes niet of het genoeg is voor een plaats bij de beste vier teams van het land. Dat is afhankelijk van twee tegenstanders. VC Sneek ploetert tegen het Talentteam, maar wint in de vijfde set (3-2), mede door een rode kaart voor Talentteam-coach Avital Selinger. Voor de Friezinnen is dat net voldoende. Sneek heeft 15 punten en een setsaldo van 15-12, Regio Zwolle heeft een setje meer gemorst.