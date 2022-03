Relaxte wedstrijd voor Zutphen en goede zondag voor vrouwen van Deventer, mannen DHV met 2-5 onderuit

Wereldkam­pi­oe­ne Puck Pieterse heeft veel te danken aan Bar End

Puck Pieterse afkomstig uit Amersfoort, heeft nog steeds een directe verbinding met Apeldoorn. Ze traint er nog meerdere keren in de week op het Bikepark bij Bar End. De negentienjarige mountainbiker werd deze winter wereldkampioen veldrijden en reeg menig podiumplek aan elkaar, ook in het elite vrouwenveld. Vandaag werd ze gehuldigd door de leden van Bar End. Vijf vragen over haar grote liefde de mountainbike maar ook de Olympische Spelen.

20 maart