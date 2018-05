Remco Grasman wint ook met een heupkwetsuur

Grasman putte vertrouwen uit zijn gewonnen titel. ,,Dit is waarschijnlijk mijn laatste seizoen en dit geeft wel hoop voor het Nederlands kampioenschap in Bergen op Zoom eind volgende maand.De week daarvoor komt de renner uit Emmeloord nog in actie in de topcompetitietijdrit in Emmen. ,,Ik zou graag nog eens nationaal kampioen worden. Vorig jaar was ik niet fit op het NK, bleek ik later een longembolie onder de leden te hebben. Dat heeft me toen toch dwars gezeten. Ik hoop dan ook nu wel gezond te zijn. In alle opzichten."