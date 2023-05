Rens Teunissen van Maanen is het goudhaantje op de VAM-berg: ‘Heb het in mijn eentje moeten doen’

Bij de mannen kwam Rens Teunissen van Manen (18) namens de Apeldoornse ploeg bij de elite/beloften als eerste over de finish. Hij hield Clement Horny en David Nordermann achter zich. ,,Afgelopen wedstrijden in Duitsland en Oostenrijk had ik telkens materiaalpech, dus ik vond dat ik wel iets recht te zetten had", zei de winnaar, die in Oldenzaal nog vijfde werd. ,,Ik kwam al na een ronde alleen op kop te zitten en heb het dus bijna de hele race in mijn eentje moeten doen.” Voor zijn teamgenoten Kas van Geest (10de) en Erik Groen (25ste) verliep de wedstrijd minder fortuinlijk.