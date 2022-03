Ritzege voor Tim Marsman uit Hattem in Tour de Normandie

Marsman koos samen met ploeggenoot Jordan Habets voor de aanval in de zesde rit. Ze sprongen samen met drie anderen op tien kilometer van de finish in Carentan-les-Marais weg uit het peloton. Marsman en zijn vluchtgenoten leken te worden ingerekend, maar uiteindelijk bleef Marsman uit de greep van het peloton.

Het was voor Marsman de tweede dag op rij dat hij het met een vlucht probeerde. In de vijfde etappe werd de Hattemer op 500 meter van de finish ingerekend door het peloton. In het klassement is Marsman ook nog kansrijk. Hij staat op een derde plaats, op zes seconden van klassementsleider Mathis Le Berre uit Frankrijk. De laatste etappe in de Tour de Normandie is morgen.