Robin Boekhoudt is de eerste versterking van Dynamo voor volgend seizoen

WIELRENNEN IJssel­streek houdt moed en ambitie vast in onzekere tijden zonder wedstrij­den

19 april Het was de bedoeling om tijdens een trainingskamp in Limburg de puntjes op de i te zetten voor de Ronde van Overijssel. Ondanks het afblazen van deze wedstrijd besloot de ploegleiding van Allinq-Krush-IJsselstreek de trainingsdagen in het zuiden van ons land toch door te laten gaan. ,,Zodat de jongens even weer het gevoel krijgen dat we samen een wielerteam zijn.”