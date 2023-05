Robin Boekhoudt verruilt landskampioen Dynamo voor bekerwinnaar

volleybal Degradatie Side-Out en gemiste promotie DAC doen weinig pijn: ‘Slikken en weer doorgaan’

Een feestje van een ander in je eigen huis, het is de nachtmerrie voor iedere sporter. De volleyballers van Side-Out moeten – samen met DAC uit Dedemsvaart – toekijken hoe Peize de driekamp om een plek in de tweede divisie winnend afsluit. ,,Kop omhoog, slikken en weer doorgaan”, stelt aanvoerder Tom Lenderink van degradant Side-Out nuchter vast.