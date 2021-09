Rolstoelbasketbalsters Jitske, Xena en Chèr kunnen het nog amper bevatten: paralympisch goud!

VIDEO Oranje rolstoel­bas­ket­bal­sters laten tranen bij lijflied ‘Up’ dat hen begeleidt naar Tokio. ‘Dit past zo goed bij ons’

16 juli ‘What goes down, must go up’, galmt nog over sportcentrum Papendal, waar de Enschedese ban ENorm het lied ‘Up’ presenteerde voor de Oranje rolstoelbasketbalsters die in augustus op jacht naar goud gaan tijdens de Paralympics in Tokio. Speelsters Xena Wimmenhoeve (21) en Jitske Visser (28) konden een traan niet onderdrukken toen ze rocknummer voor het eerst hoorde. ,,Het past zo enorm bij ons", zegt Visser.