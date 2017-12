Ronald Mulder heeft spanning nodig op de 500 meter

,,En het is niet te voorspellen wie er gaan. Alleen in onze ploeg al hebben we vier kanshebbers. Het niveau in de breedte is zo ontzettend omhoog gegaan. Maar het is simpel, we moeten door deze periode heen.’’ En de spanning? ,,Die heb ik nodig om goed te schaatsen. Ik rijd mijn beste wedstrijden als de druk het grootst is.’’

Dagelijkse training

Plantina-schaatser Mulder traint dagelijks met broer Michel, Dai Dai Ntab en Kai Verbij. Stuk voor stuk mannen die zich kunnen mengen in de strijd om de medailles op een groot toernooi. ,,We zijn een hechte groep, dat is onze kracht. Iedereen wil natuurlijk naar Zuid-Korea, maar dat gaat niet gebeuren. Daar kunnen we niets aan veranderen, volgende week woensdag gaat het gewoon gebeuren.’’

Mulder staat er goed op, met winst in de wereldbekercyclus en goede wedstrijden achter de rug. ,,Dat geeft zeker vertrouwen, maar die resultaten tellen nu niet meer. Het moet op de dag van de 500 meter op het OKT gebeuren. Maar inderdaad, ik ben goed bezig.’’

Dominant

Het verschil met vier jaar geleden, de Spelen in Sotsji, is immens. ,,Michel, Jans Smeekens en ik staken er in Nederland boven uit. Al was het hele Nederlandse podium in Sotsji wel een verrassing. We domineerden dat jaar als Nederlanders niet.’’ En ook nu was het goud op de wereldbekerwedstrijden maar mondjesmaat toebedeeld aan de Oranje schaatsers.

De Noor Havard Lorentzen pakte een keer winst in Heerenveen en Stavanger, Ronald Mulder pakte brons in Heerenveen en goud in Stavanger, Hein Otterspeer (Lotto Jumbo) was goed voor zilver en brons in Stavanger, waar de Canadees Laurent Dubreuil in Heerenveen de tweede 500 meter won. Jan Smeekens, in Heerenveen nog startend in de B-groep op de eerste 500 meter, was op de tweede 500 meter weer goed voor zilver.

Verrassende winst

Op de hooglandbanen van Calgary en Salt Lake City pakte de Canadees Alex Boisvert-Lacroix twee van de drie gouden medailles op de kortste sprintafstand, alleen de Rus Ruslan Murashov kwam in Salt Lake nog verrassend tot winst op de tweede 500 meter. De Nederlanders kwamen er in Calgary qua podiumplaatsen niet aan te pas, in Salt Lake werd over twee wedstrijden tweemaal brons (Ronald Mulder, Dai Dai Ntab) en een keer zilver (Kai Verbij) behaald. Zowel in Calgary als in Salt Lake liet ook oudgediende Mika Poutala uit Finland zich niet onbetuigd (brons in Calgary, zilver in Salt Lake City).