Rotsblok maakt al na drie dagen einde aan Dakar-avontuur Riezebos

In de nabijheid van de Saoedische stad Neom kwam de truck van Zuurmond in de slotfase van de etappe in aanraking met een enorm rotsblok. De 9 resterende kilometers naar de finish werden ternauwernood nog uitgereden, maar daar aangekomen bleek de schade te groot om woensdag van start te kunnen gaan.

,,In de binnenbocht vlogen we over een heel groot hunebed”, zei Riezebos voor de camera van RTLGP. ,,We hebben er nog even bij staan kijken, maar dat ding was geen centimeter opgeschoven. We kunnen gewoon echt niet verder. Alles is afgescheurd en geknapt. Het is einde Dakar 2020.”