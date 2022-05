Routinier Van der Schans derde in GP Opglabbeek, tijdfout nekt imponerende Houtzager-Kayser in GP Bratislava

Springruiter Wout-Jan van der Schans sprong met zijn tophengst AS Bombay naar de derde plaats in de driesterren Grote Prijs van het Belgische Opglabbeek. Het was voor de Nijkerkse routinier (61) met de elfjarige Bombay het eerste vette resultaat van het jaar. De derde plaats leverde bijna 7700 euro aan prijzengeld op.

Van der Schans leidde Bombay van jongs af aan op tot het hoogste internationale niveau (vijf sterren), waarop de combinatie afgelopen jaar debuteerde. Zodoende was Van der Schans met Bombay in beeld bij de toenmalige bondscoach Rob Ehrens, en reed de combinatie met Oranje ook een paar kleine landenwedstrijden. Om in beeld te blijven bij Ehrens’ opvolger Jos Lansink, en zodoende toegang te behouden tot de grote toernooien, was er wel weer een aansprekend resultaat nodig.

Met twee foutloze omlopen in een parcours met hindernissen tot liefst 1.55 meter, toonde de combinatie zaterdagmiddag aan langzamerhand in topvorm te komen. De Duitse winnaar Michael Jung (Edo Sandra) was ongrijpbaar. ,,Bombay bokte nog een aantal keren onderweg, dus de barrage had sneller gekund. Het is voor hem vooral nog een kwestie van ervaring opdoen en sterker worden. Met de derde plek was ik dik tevreden, maar veel blijer was ik ermee hoe hij sprong. Ik hoop in de zomer met Bombay een grote landenwedstrijd te mogen rijden met Oranje, want het is een paard voor het allerhoogste niveau“, aldus Van der Schans.

Tijdfout nekt imponerende Houtzager-Kayser

Amazone Julia Houtzager-Kayser toonde in de Slowaakse hoofdstad Bratislava opnieuw haar geweldige vorm met High Five. Één strafpunt voor tijdsoverschrijding in de basisomloop in de driesterren GP (7e) op zondag hield de Rouveense uit de barrage, en kostte haar een perfect toernooi. In de kleine landenwedstrijd afgelopen vrijdag sprong de combinatie beide omlopen foutloos. Het waren de zoveelste overtuigende resultaten met de tienjarige merrie, waardoor Houtzager-Kayser zicht hield op het WK in het Deense Herning in augustus. Net als voor haar man Marc Houtzager is dat haar grote doel.