Roxane Knetemann verkast naar Italiaanse werkgever

Bij Alé-Cipollini treft ze twee ploeggenotes. Janneke Ensing (Gieten) reed dit jaar al voor de ploeg, voormalig wereldkampioene tijdrijden Karlijn Swinkels (Handel) komt de ploeg eveneens per 1 januari versterken. ,,Ik was eigenlijk vrij zeker dat ik zou gaan rijden voor de Nederlandse ploeg Parkhotel Valkenburg, omdat ik daar banden mee heb”, zegt Knetemann, verwijzend naar haar moeder Gré, die daar als verzorgster actief is, en naar tal van andere bekenden uit haar Noord-Hollandse jongerenjaren.

Goed gevoel

,,Maar Alé-Cipollini had belangstelling en ik besloot dan in ieder geval het gesprek aan te gaan. Het gevoel met de ploegleiding was direct zo goed en zo warm, dat ik toch eigenlijk gaandeweg besloot deze ploeg een kans te geven. Ik heb er best lang over gedubd, maar uiteindelijk het goede gevoel de doorslag laten geven.”

Ze heeft Janneke Ensing er niet direct over gepolst. ,,Maar we waren kamergenotes bij een KNWU-trainingskamp en bij het EK wielrennen in Herning. Toen hebben we het wel over elkaars teams gehad. Wat wel beviel en wat niet. Maar het zegt niet altijd heel veel of een ander zich op haar plek voelt in een team, mijn gevoel heeft de doorslag gegeven. En bij het tekenen van het contract in Italië werd dat gevoel alleen maar beter. Daar wonen wielerliefhebbers.”

Hoppen

Knetemann had nog een optie voor een jaar bij FDJ, maar besloot die niet te lichten. ,,Na de Giro d’Italia heb ik hen laten weten dat ik vertrek. Ook dat is een gevoelskwestie. We zijn gewoon heel andere mensen. Ik ben iemand die de dingen het liefst direct benoemt, zij houden dingen voor zich als hen iets dwars zit. Ik had het liefst gezien dat ik wel op mijn plek was bij FDJ, want ik wil niet van de ene naar de andere ploeg hoppen. Maar ik zat er gewoon echt niet op mijn plaats en was er niet gelukkig. Daar moet ik toch ook naar kijken.”