Roy (21) fietst zich flink in de kijker op de Veluwe: ‘Volgend jaar ga ik naar een continentale ploeg’

Dat Roy Hoogendoorn zich woensdagavond in Nunspeet verzekerde van de eindzege in het Veluweklassement, had hij mede te danken aan de winst in de Ronde van Nijkerk en tweede plaatsen in Ermelo en Epe. In de eerste koers, in Heerde, was hij negende. Maar omdat de continentale renners voor hem niet meetelden in de stand, klom hij voor het klassement naar plek vier. In Ugchelen eindigde hij als tiende. Keurige uitslagen.