Rugbyduel tussen The Pickwick Players en ERC ‘69 eindigt onbeslist

Trainer Mau Simeona was niet ontevreden over dit op het oog magere resultaat tegen de hekkensluiter. ,,Vorige week tegen Feanster speelden wij een van onze slechtste wedstrijden, deze week was het beter. Het lukte ons om ons eigen spelletje te spelen, en we hebben een gelijkspel eruit gesleept.” De sympathieke Samoaan ziet de toekomst zonnig in: ,,Onze volgende wedstrijd is tegen Eemland, dan hebben we gewoon weer een kans. We have to look on the bright side.”