Rugbyer Kloezeman uit Brummen is weer even barman, straks gaat hij weer ‘volle bak’ in Frankrijk

Willemsen na vertraging bakkenist én uitspraak FIM achtste in GP Estland

Zoals heel het seizoen was Daniël Willemsen in de GP van Estland ook veroordeeld tot een rol in de middenmoot (achtste). In de aanloop naar de vierde WK-race van het seizoen was het vooral de vraag of de Lochemse tienvoudig wereldkampioen überhaupt kon starten. Zijn Franse bakkenist Lebreton liep namelijk ernstige vertraging op.

3 juli